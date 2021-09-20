МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Запасов газа в России хватит на 70 лет добычи, запасов нефти — на 30 лет добычи с учетом текущих темпов, следует из презентации "Росгеологии". Миллер рассказал, кому достанется российский газ

"За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются", — говорится на слайде о перспективах отрасли. Из текста презентации следует, что, в частности, газа хватит на 70 лет добычи, нефти — на 30 лет добычи.

Поддержание добычи на текущем уровне, по мнению холдинга, стратегическая задача России, поскольку весь добывающий сектор формирует более 70% экспортных доходов страны. План бюджета до 2036 года закладывает нефтегазовые доходы 8-10 триллионов рублей в год, уточняется в презентации.

Там отмечается, что для инвесторов важен показатель обеспеченности запасами, поэтому добывающие компании инвестируют в разведку. "Как правило, доллар инвестиций, вложенных в разведку, приносит компаниям больше прибыли, чем доллар, вложенный в добычу", — приводит пример компания.

Геологоразведка — относительно небольшая статья расходов добывающих компаний, также напоминает "Росгеология". Даже в кризис они не приостанавливают программы разведки. При этом активные запасы истощаются, а новые геологически более сложные запасы требуют большего объема исследований и продвинутых технологий.