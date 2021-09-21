МОСКВА, 21 сен – ПРАЙМ. В Европе существует угроза повышения расценок на газ из-за "Северного потока-2", заявил в интервью газете DenníkN эксперт в сфере энергетики Карел Гирман. В ФРГ объяснили, почему "Зеленые" выступают против "Северного потока-2"

По его мнению, "спекуляции вокруг пуска" газопровода привели к тому, что рост цен на спотовых рынках сейчас невозможно остановить, и за это часть политической ответственности несут ФРГ и Австрия.

"В ближайшие месяцы, когда в полный рост поднимется "ценовое цунами", интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами", — заявил Гирман.

Он указал на то, что проект газопровода продвигают не только немцы, напомнив, что участниками и соинвесторами является, в том числе, нидерландско-британский Shell, австрийская OMV и французская Engie.

"Однако явную политическую поддержку ему давно оказывают только Берлин и Вена. После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура", — подчеркнул Гирман.

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