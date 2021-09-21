МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Газпром" выиграл аукционы на два нефтегазоконденсатных участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив за них в сумме примерно 17 миллиардов рублей, говорится в сообщении Роснедр. "Газпром" временно приостановит транспортировку газа по "Силе Сибири"

"Участок "Восточно-Малыгинский" (нефть, газ, конденсат). Победитель — ПАО "Газпром", стартовый платеж 12,862 миллиарда рублей… Восточно-Харасавэйский (нефть, газ, конденсат). Победитель — ПАО "Газпром", стартовый платеж — 4,212 миллиарда рублей", — сообщает ведомство.

Среди других участников аукционов на оба участка были "Газпром добыча Надым", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз", "Обский ГХК" и "Ямал Север".

Извлекаемые ресурсы Восточно-Харасавэйского участка составляют 3,7 миллиона тонн нефти по категории D1 и 20,4 миллиона по категории D2, а также 409 миллиардов кубометров газа по категории D0. Он граничит с газовыми участками, лицензии на которые принадлежат "Газпрому" и "Новатэку". Начальный взнос составлял 957,3 миллиона рублей.

Извлекаемые ресурсы Восточно-Малыгинского участка по категории D1 составляют 18 миллионов тонн нефти, 213 миллиардов кубометров газа, 1,8 миллиона тонн конденсата, по категории D2 (прогнозные) — 13 миллионов тонн нефти, 119 миллиардов кубометров газа, 1,6 миллиона тонн конденсата. Он также граничит с участками "Газпрома" и "Новатэка". Начальный взнос составлял 487,2 миллиона рублей.

Кроме того, совместное предприятие "Роснефти" и BP "Ермак Нефтегаз" выиграло аукционы на Хараеганский и Хошгортъеганский нефтегазоконденсатные участки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), заплатив за них в сумме 131,8 миллиона рублей, сообщили в Роснедрах. "Ъ": "Роснефть" может получить право экспорта газа в Европу

"Хараеганский (нефть, газ, конденсат). Победитель — ООО "Ермак Нефтегаз", стартовый платеж — 75,713 миллиона рублей… Хошгортъеганский (нефть, газ, конденсат). Победитель — ООО "Ермак Нефтегаз", стартовый платеж — 56,088 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В аукционах на оба участка также приняли участие "Роснефть" и "НовоХим". Кроме того, "Ермак Нефтегаз" и "Новохим" принимали участие в аукционе на Логасъеганский участок в ЯНАО, однако он не состоялся по причине того, что не были сделаны шаги.

Извлекаемые ресурсы Хараеганского участка по категории D1 (перспективные) составляют: нефти — 19,1 миллиона тонн, газа — 10,9 миллиарда кубометров, конденсата — 0,32 миллиона тонн. По категории D2 (прогнозные): нефти — 13,5 миллиона тонн, газа — 8,2 миллиарда кубометров, конденсата — 0,3 миллиона тонн. Начальный взнос составлял 68,8 миллиона рублей.

Извлекаемые ресурсы Хошгортъеганского участка по категории D1 составляют: нефти — 12,5 миллиона тонн, газа — 11,2 миллиарда кубометров, конденсата — 0,5 миллиона тонн. По категории D2: нефти — 9,2 миллиона тонн, газа — 8,3 миллиарда кубометров, конденсата — 0,2 миллиона тонн. Начальный взнос составлял 51 миллион рублей.