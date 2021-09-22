МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Представитель Госдепартамента США Амос Хохштейн заявил, что России нужно увеличить поставки газа в Европу через Украину. Такое заявление он сделал в беседе с Bloomberg. Бизнес ФРГ рассказал об ожиданиях по ценам на газ

По его мнению, отказ "Газпрома" забронировать на октябрь дополнительные объемы транзита газа через украинскую территорию "вызывает беспокойство".

"На самом деле через Украину проходят газопроводы достаточной пропускной способности, чтобы снабдить Европу газом. Россия не раз заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы это сделать, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно скорее через Украину", — подчеркнул Хохштейн.

Объем поставок российского газа европейским потребителям американский чиновник назвал необъяснимо низкими по сравнению с предыдущими годами.

Также он обвинил Россию в желании ускорить запуск газопровода "Северный поток — 2", воспользовавшись энергетическим кризисом.

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