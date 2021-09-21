МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Максим Рубченко. Цена на газ в Европе стремится к новым рекордам. Традиционные критики России пытаются возложить ответственность за это на "Газпром", обвиняя его в недостаточных поставках топлива. Громче всего при этом кричат те, кто еще пару лет назад заявлял, что российский газ Европе не нужен вообще — его вполне может заменить американский СПГ. Чем европейцам придется расплачиваться за лозунги о "газовой независимости", читайте в материале "Прайм". Тотальный ущерб: по кому ударит рост газовых цен в Европе

ДОБАВКИ НЕ БУДЕТ

Природный газ в Европе вновь торгуется выше 900 долларов за тысячу кубометров. Поводом для очередного скачка цен стала новость, что "Газпром" решил не увеличивать в октябре прокачку голубого топлива через Польшу и Украину. По данным платформ GSA и RBP, из предложенных на октябрь польским оператор Gaz-System транзитных мощностей в объеме 89 млн кубометров в сутки, "Газпром" забронировал лишь 31,4 млн кубометров. Дополнительные мощности украинского транзита российский газовый холдинг не стал бронировать вообще. Таким образом, в октябре прокачка газа в ЕС по польскому маршруту сократится втрое (с 88 млн кубометров в сутки), а по украинскому — на 12% по сравнению с первым полугодием.

"Наполнить подземные хранилища газа в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа в них должен для этого вырасти более чем на 10 миллиардов кубических метров", — подсчитали аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в пятницу заявлял, что отставание от графика закачки газа в хранилища в Европе составляет почти 30 миллиардов кубометров, и его не наверстать.

По данным AGSI+, уровень заполнения европейских хранилищ газа на 20 сентября достигает лишь 71,74% — примерно на 14 процентных пунктов ниже среднего показателя за последние пять лет (90%).

ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

На прошлой неделе члены Европарламента, в основном из Польши и Прибалтики, призвали Еврокомиссию начать расследование против "Газпрома". Они обвиняют компанию в манипуляции европейским газовым рынком для скорейшего запуска "Северного потока — 2". Согласно новой теории заговора, Россия искусственно ограничила поставки топлива, из-за чего цены на газ рекордно выросли. Блумберг: Uniper не видит, чтобы Россия сдерживала поставки газа в Европу

В минувший понедельник к европарламентариям присоединился старший советник Госдепартамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн. Он обрушился на Россию с критикой за то, что "Газпром" не увеличивает поставки газа в Европу. "Поставки из России необъяснимо низкие — как по сравнению с предыдущими годами, так и относительно ее возможностей, — заявил Хохштейн в эфире Bloomberg TV. — При таком низком уровне запасов в газохранилищах, если зима окажется холоднее обычного, боюсь, в некоторых частях Европы газа не будет хватать даже для отопления, не то что для выработки электроэнергии".



Богатые страны Европы, по мнению Хохштейна, смогут закупить больше газа по повышенным ценам, однако бедным в случае похолодания "придется выделять газ для отопления по норме". "Речь идет не о геополитических играх или рынках — это касается жизней каждого", — заявил он, намекнув, что ответственность за спасение европейцев от морозов Вашингтон намерен возложить на Россию. "Реальность такова: через Украину идут трубопроводы с пропускной способностью, достаточной для того, чтобы поставлять газ в Европу. Россия неоднократно говорила, что обладает достаточными запасами газа, чтобы так поступить", — сказал Хохштейн.

При этом представитель Госдепа забыл упомянуть о том, что вашингтонская администрация в последние годы неустанно твердила, будто российский газ Европе не нужен вообще — США запросто могут его заменить поставками своего СПГ. Однако сейчас поставки сжиженного газа в Старый свет упали на 20% по сравнению с первым полугодием, поскольку американские производители СПГ предпочитают поставлять его на азиатские рынки, где цены существенно выше европейских. И вдруг оказалось, что обеспечивать Европу газом в необходимых объемах обязан только "Газпром", а у газовиков США нашлись цели поинтереснее. PGNiG заказала два танкера для перевозки СПГ из США

Не упомянул Хохштейн и о том, что за дополнительные объемы прокачки через Украину "Газпрому" придется платить серьезные деньги. То есть фактически согревать европейцев за свой счет. Причем именно тех, кто в последние годы особенно активно выступал за полный отказ от российского газа. Ведь в странах, которые в свое время заключили с российской компанией долгосрочные контракты на поставку топлива, серьезных проблем с энергообеспечением не ожидается — газовый холдинг все свои обязательства выполняет безукоризненно.

ЦЕНА "ГАЗОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ"

На самом деле американцев волнуют не замерзающие европейцы, а судьба марионеточных правительств в странах Восточной Европы: недовольство населения властями там растет вместе с тарифами на электроэнергию и газ. Особенно достается киевским чиновникам.

Так, экс-депутат Верховной Рады Евгений Муралов в эфире телеканала "НАШ" напомнил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров. Однако Киев ответил отказом и теперь за восполнение запасов голубого топлива украинцам придется переплатить более шести миллиардов долларов. "Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти", — цитирует бывшего парламентария РИА Новости. По мнению Муралова, ответственность за высокую цену газа, "которая поставит на колени всю украинскую промышленность", несут лично глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Дмитрий Шмыгаль. Украина пригрозила Европе остановкой транзита газа

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов тоже считает, что страна вынуждена покупать российский газ по рыночной цене, "достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров", лишь потому, что Киев отказался от долгосрочного контракта на покупку топлива у России. В связи с этим Суслов обвиняет руководство "Нафтогаза" и украинское правительство в некомпетентности.

Председатель политсовета украинской партии "НАШИ" Александр Долженков, в свою очередь, напоминает, что транзит газа через Украину пополнял государственный бюджет на 3 млрд долларов. "Это каким надо быть идиотами-антигосударственниками, предателями родины, чтобы фактически убить курицу, несущую золотые яйца, — заявил он. — Теперь у нас будет проблема с потерей транзитных средств и обеспечением газом населенных пунктов".

Растет политическое напряжение и в Молдове. В понедельник "Молдовагаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом об увеличении тарифов на газ уже в октябре на 35% — до 201 доллара за тысячу кубометров. Напомним, в 2019 году молдавский президент Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о снижении цены на газ для Молдовы. В результате тарифы на топливо и электроэнергию в стране снизились. Нынешний президент Майя Санду заявила, что она и правительство республики не будут участвовать в переговорах по новому контракту на поставку российского газа, как это делал Додон, и возложила всю ответственность за заключение нового контракта на "Молдовагаз".

"Молдовагаз" и новые власти пытаются приучить общественное сознание к факту неизбежности "снятия шкуры с безропотных граждан", объясняет лидер социал-демократической партии Молдовы Виктор Шелин. "Новая власть изменила закон о нефтепродуктах, цены пошли вверх, народ эту историю скушал, так что теперь на очереди газ", — указывает он. Молдавия ищет способы получить газ из России дешевле

Взлетом тарифов на газ и электроэнергию возмущаются и жители Прибалтики. "Цена на газ взлетела… для моего домохозяйства она повысилась на 50% с августа. Счета за электричество еще не изучала," — написала в Twitter известная латышская публицистка Элита Вейдемане.

"То, что сейчас происходит с ценами на газ и электроэнергию, это маленькая катастрофа, — отмечает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс. — То, что правительство ничего не сделало, это ясно. Я удивляюсь тому, что вообще еще какое-то производство существует".

В Чехии не ждут повышения цен на газ до парламентских выборов, намеченных на октябрь. Зато потом придется раскошелиться всерьез — по сообщениям местных СМИ, в новые контракты предприятия закладывают рост тарифов на электро- и газоснабжение в полтора- два раза.