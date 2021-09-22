БРЮССЕЛЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Энергетическая политика Евросоюза, которая предполагает достижение климатической нейтральности к середине века, ошибочна, она может привести регион к кризису и общественным волнениям, заявил РИА Новости эксперт в области энергетики и искусственного интеллекта, преподаватель электромеханического машиностроения Льежского университета Дамьен Эрнст. Пушков жестко ответил на заявление США о поставках газа в Европу

Цена на "голубое топливо" в Евросоюзе уже много недель находится на высоком уровне и пробивала рекордные отметки. Эксперты сообщали, что на прошлой неделе оптовые цены на электроэнергию в союзе также были на рекордных высотах. Отмечалось, что помимо цены на газ, вклад в рост оптовой стоимости электроэнергии вносит и увеличение цены выбросов углерода в европейской системе ETS.

Евросоюза ранее решил перейти к климатической нейтральности к 2050 году, что потребует существенного снижения выбросов, перестройки системы производства и потребления энергии, а также, по мнению экспертов, десятков триллионов евро инвестиций.

"На мой взгляд, лица, принимающие решения в Европейском союзе, больше не защищают интересы европейских граждан. Лобби "зелёных" подталкивает брюссельских еврократов к остановке атомной энергетики и закрытию всех угольных электростанций, только природный газ остаётся терпимым. Это неразумно. Это резко увеличивает стоимость энергии в Европе и вызовет социальные волнения и экономическую нестабильность в ближайшее десятилетие", — сказал Эрнст.

Евросоюз сейчас во многом зависит от импортируемого ископаемого топлива. По мнению эксперта, чиновники в ЕС не сумели разработать посильный для экономики набор источников энергии, который бы мог заменить нынешний.

"Надвигается энергетический кризис", — считает он. Кремль сообщил о высоких объемах поставок российского газа в Европу

Еврокомиссия ранее отмечала рост цен на энергию в союзе — на газ и электричество, добавляя, что энергия из возобновляемых источников в период роста цен на газ была стабильно недорогой. Евросоюзу с учётом нынешнего скачка цен на "голубое топливо" нужно активнее переходить на возобновляемую энергию, чтобы не так зависеть от ископаемого топлива, заявил в сентябре исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

"Европа переживает очень долгий период без ветра и относительно слабого уровня солнечного света… Это показывает главную проблему возобновляемых источников энергии, а именно неравномерность. Нет ветра — нет электричества от ветряных турбин", — констатировал эксперт.

Проблема в том, что чиновники ЕС и Еврокомиссия повторяют свою мантру, не видя проблемы, добавил Эрнст.

"Они не осознают надвигающуюся проблему резкого роста стоимости энергии из-за своей политики. Несмотря на тяжелые события, Евросоюз не меняет своей идеологической линии. Я считаю, что Европе следует проявить скромность и признать свои ошибки в управлении энергетикой. Сейчас самое время", — заключил эксперт.