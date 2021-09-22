МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цены на газ на европейском рынке могут снизиться по окончании зимнего отопительного сезона, говорится в статье агентства Fitch Ratings.

"Цены на газ могут оставаться высокими до окончания зимнего отопительного сезона ввиду низкого уровня природного газа в европейских хранилищах. Однако мы ожидаем, что цены скорректируются после снижения сезонного спроса", — считают в Fitch. Европейцам не хватает денег на отопление

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров.

Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров.

Агентство отмечает, что рекордно высокие цены в Европе обусловлены повышенным спросом на газ в связи с восстановлением экономики и погодными факторами, конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика — "Газпрома", обеспечивающего около трети европейского газа.

Цены также выросли из-за опасений дефицита газа во время зимнего отопительного сезона ввиду низкого уровня заполненности европейских хранилищ по сравнению с предыдущими годами. "Нафтогаз" рассказал об убыточности добычи собственного газа

Заполненность хранилищ, связанных с "Газпромом" (составляют около 10% европейских мощностей), особенно низкая, что влияет на средний уровень заполненности в Австрии, Германии и Нидерландах, отмечается в статье.

Кроме того, отмечает Fitch, в отличие от аналогичных месяцев последних лет, "Газпром" не предлагал каких-либо значимых объемов поставок в этом или следующем году через свою электронную торговую платформу, которая используется в дополнение к продажам по долгосрочным контрактам.

Согласно материалам агентства, газохранилища, в той или иной степени контролируемые "Газпромом", заполнены на 19%. Если исключить их из статистики, уровень заполненности в Европе вырастет с 72% (по состоянию на 19 сентября) примерно до 79%. Эксперт раскритиковал энергетическую политику ЕС

"Общий экспорт "Газпрома" должен увеличиться в 2021 году, но вряд ли этого будет достаточно для восстановления баланса на рынке. Запуск нового газопровода "Северный поток 2", который сталкивается с трудностями в получении необходимых разрешений от европейских регуляторов, может повлиять на доступность дополнительных объемов газа", — также говорится в статье.

Fitch подчеркивает, что рекордно высокие цены на газ оказывают давление на цепочки поставок многих европейских корпоративных секторов, включая неинтегрированных поставщиков энергии, производителей удобрений и потребительских товаров.

"Небольшие компании в этих отраслях находятся под наибольшим давлением, тогда как более крупные и диверсифицированные эмитенты… имеют более широкие возможности для смягчения последствий", — отмечает агентство.

Читайте также:

Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа