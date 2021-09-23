МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Рост цен на газ в Европе является следствием форсированного закрытия угольной генерации, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников. "Нафтогаз": "Северный поток-2" может не решить газовый кризис в ЕС

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров.

"То, что мы сейчас видим на европейском рынке в плане цены на газ, мы тоже должны понимать, что это как раз последствия форсированного энергоперехода, последствия форсированного закрытия угольной генерации, которая всегда являлась альтернативой и сдерживала при высоких ценах потребление газа", — сказал Решетников, выступая на заседании президиума РАН "Стратегии низкоуглеродного развития для России: сценарии и реалии".

Ранее Решетников уже говорил о том, что форсированный переход к зеленой повестке, зеленой экономике, который сейчас провозглашается во многих странах запада, несет в себе риски инфляции.