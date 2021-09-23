МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Американцы обеспокоены ситуацией на газовом рынке Европы и настаивают на увеличении поставок из России через Украину. Кремль отвечает: сначала газ продается, а затем поставляется. "Газпром" выполняет все обязательства перед европейскими партнерами. При этом "зеленые" стремятся не допустить запуска "Северного потока — 2" и обвиняют Россию в нежелании поставлять газ в Европу, а польская PGNiG, которой позволили участвовать в процессе сертификации Nord Stream 2, намерена вставлять проекту "палки в колеса". Злые замерзнут первыми. Кому в Европе зимой не хватит газа

ИНТЕРЕСЫ КИЕВА ЗА СЧЕТ ЕВРОПЕЙЦЕВ

Советник Госдепа США Амос Хохштейн, назначенный спецпредставителем США по "Северному потоку — 2", в очередной раз выразил беспокойство по поводу ситуации, которая сложилась на европейском газовом рынке, и высказался за увеличение поставок российского газа. Он считает, что Россия располагает необходимыми ресурсами, поэтому должна как можно скорее увеличить поставки в Европу через Украину. В прошлом Хохштейн был одним из независимых директоров "Нафтогаза Украины".

В ответ советнику Госдепа США пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Газ сначала продается, потом добывается, и только потом он транспортируется, транзитируется". Таким образом, Песков дал понять европейцам: Россия готова поставить дополнительные объемы газа, но для этого необходимо заключить соответствующие соглашения, как это сделала Венгрия. Эта страна с 1 октября начнет получать российский газ в объеме 4,5 млрд куб. м/г по соглашению, подписанному с "Газпромом" в конце августа. Песков в очередной раз напомнил, что "Газпром" выполняет все обязательства перед европейскими партнерами, а в этом году объем экспорта газа из России будет близок к рекордному показателю.

Неделей ранее глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон сообщил, что Украина способна обеспечить транзит газа в объеме 146 млрд куб. м/г — значительно больше, чем мощность газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". ОГТСУ был спешно создан "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года по требованию Европейской комиссии. Это позволило заключить с "Газпромом" соглашение на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет, до конца 2024 года.

"Транзит — это элемент энергетической и военной безопасности не только Украины, но и всей Европы. Украинская ГТС является надежной и безопасной, и мы готовы прокачивать больше газа чем "Северный поток — 2". Таким образом, нынешние потребности Европы мы можем удовлетворить, используя мощности Украины, без российского газопровода", — заявил Макогон.

УКРАИНЕ ОБРЕЗАЛИ ТРАНЗИТ

При этом он ничего не сказал о неудовлетворительном техническом состоянии магистральных трубопроводов, пролегающих по территории Украины. В 2015 году западные эксперты оценили степень износа (амортизации) украинской ГТС в 85%. Последние шесть лет Киев не выделял в полном объеме средства для поддержания ГТС в удовлетворительном состоянии, поэтому в случае увеличения поставок российского газа гарантировать бесперебойный транзит невозможно. На Украине просят США дожать "Северный поток — 2"

В 2021-2024 годах "Газпром" обязался поставлять через Украину 40 млрд куб. м/г (109 млн куб. м/сут.). В этом году российская компания с мая по август бронировала на ежемесячных аукционах весь дополнительный объем, который предлагала ОГТСУ — 15 млн куб. м/сут. Однако на сентябрь было забронировано всего 650 тыс. куб. м/сут., а на октябрь "Газпром" отказался бронировать предлагаемые ОГТСУ дополнительные мощности.

Отказ от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС не помешает "Газпрому" выполнить все обязательства по поставкам газа европейским партнерам в соответствии с долгосрочными контрактами. Помимо украинской ГТС российский газ поступает на европейский рынок по газопроводам "Северный поток", "Ямал — Европа" и "Балканский поток" — продолжению "Турецкого потока" по территории стран Южной Европы. Поставки в Финляндию и страны Прибалтики осуществляются отдельно, по газопроводам, которые подключены к российской ГТС.

Для поставок по газопроводу "Ямал — Европа", который полегает по территории Польши, "Газпром" на октябрь забронировал всего 31,3 млн куб. м/сут. из предложенных 89,1 млн куб. м/сут.

Представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград в среду подтвердила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу.

"По нашей информации, Россия выполняет существующие договоры о поставках", — заявила Унград.

"ЗЕЛЕНАЯ ЧУМА" ЗАХВАТЫВАЕТ ЕВРОПУ

Во властных структурах ЕС и самой Германии существуют противники проекта "Северный поток — 2", которые стремятся не допустить начала поставок по этому газопроводу. Они не скрывают, что их целью является нанесение максимального ущерба "Газпрому" и экономическим интересам России.

Рейнхард Бутикофер, сопредседатель партии "Европейские зеленые", в интервью DPA, крупнейшему информационному агентству Германии, заявил, что Европейская комиссия (ЕК) может не допустить поставки по "Северному потоку — 2" и превратить этот проект в "инвестиционный провал". Готовимся к саботажу. Поляков допустили к сертификации Nord Stream 2 AG

Так, ЕК может не согласовать решение BNetzA (Федерального сетевого агентства), даже если оно зарегистрирует Nord Stream 2, дочернюю компанию "Газпрома", как независимого оператора газопровода.

В наднациональных структурах ЕС, в том числе в ЕК, царят антироссийские настроения, а противники "Северного потока — 2" готовы препятствовать развитию экономического сотрудничества с Россией даже вопреки интересам стран, которые они представляют.

Германская партия "Союз 90/Зеленые" также активно выступает против проекта "Северный поток — 2". Анналена Бербок, кандидат в канцлеры Германии от "зеленых" на предстоящих выборах, неоднократно выступала в Бундестаге против проекта и призывала принять закон, запрещающий строительство газопровода. Сейчас она обвиняет Россию в нежелании поставлять газ в Европу.

"Россия очень неохотно поставляет природный газ в Европу. Одна из причин этого очевидна: Россия хочет усилить политическое давление, чтобы быстрее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока — 2" и ввести трубопровод в эксплуатацию", — сказала Бербок. По ее мнению, из-за этого пострадают клиенты в Германии, для которых цены на газ вырастут, и им придется даже сидеть в холоде.

На самом деле, "клиенты в Германии" будут сидеть в холоде по вине таких безответственных политиков, как Бербок, и ее кураторов за океаном. Многие политики обоснованно полагают, что "зеленые" не являются самостоятельной партией и рассматривают их, как проводников интересов США в Германии. Антироссийская политика "зеленых" может ввергнуть Германию и всю Европу в энергетический кризис.

Шансы Бербок стать канцлером Германии невелики, но "зеленые" могут войти в правящую коалицию. Если это произойдет, то политика Германии станет откровенно антироссийской, и на Москву будет возложена вся ответственность за дефицит газа, который может спровоцировать энергетический кризис в Европе.

Как и американцы, "зеленые" пытаются шантажом заставить "Газпром" увеличить поставки в Европу по невыгодному для российской компании маршруту — через Украину. Транзитные платежи поддержат антироссийский режим в Киеве, а запуск "Северного потока — 2" будет отложен на неопределенный срок, что нанесет "Газпрому" и его европейским партнерам серьезный ущерб.

PGNIG ДОПУСТИЛИ К СЕРТИФИКАЦИИ NORD STREAM 2

Скорейший запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" мог бы предотвратить энергетический кризис, но ожидать этого не стоит.

Польская нефтегазовая компания PGNiG заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации независимого оператора "Северного потока — 2".

PGNiG и нынешние польские власти изначально были яростными противниками проекта строительства газопровода. По их инициативе на трубу были распространены правила Третьего энергетического пакета, которые не позволяют "Газпрому"использовать его на полную мощность.

Глава PGNiG Павел Маевский не скрывает, что Nord Stream 2 не может быть зарегистрирован, как независимый оператор. Без независимого оператора поставки по "Северному потоку — 2" начаться не могут. BNetzA должен принять решение о сертификации до 8 января 2022 года.