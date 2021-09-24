МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Инвесторы позитивно оценивают перспективы рынка нефти и ждут роста стоимости сорта Brent до 80 долларов за баррель, в том числе этому способствуют высокие цены на газ, прокомментировал РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Киев обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Европе

Цены на нефть в пятницу растут уже четвертый день подряд, и стоимость марки Brent достигла максимума в цене с 2018 года и держится в диапазоне примерно 75-75,5 доллара за баррель.

"На рынке нефти сейчас складывается оптимистичный настрой…. Позитивно сказывается и прошедшее ралли в ценах на газ, которое тянет за собой нефть как альтернативный источник…. Наши краткосрочные ожидания по Brent — 80 долларов за баррель", — рассказал Карпунин.

Среди других причин роста цен на "черное золото" он перечислил очень медленное восстановление добычи этого сырья в США и снижение запасов нефти и нефтепродуктов, которые достигли средних значений эпохи до пандемии COVID-19.

В связи с этим возникают опасения за объемы предложения в зимний период. Кроме того, к этим факторам добавляются коллективные ожидания недоинвестирования в отрасли, создающие риски нехватки мощностей в будущем.

"В среду министр нефти Ирака заявил, что ОПЕК+ работает над тем, чтобы удерживать нефть на уровне около 70 долларов за баррель. Не помню, чтобы члены картеля так четко обозначали уровни, которые были бы комфортны. Получается, что область около 70 долларов теперь выступает зоной психологической поддержки, ведь если на длительное время цены опустятся сильно ниже, то можно будет ждать пересмотра скорости восстановления добычи ОПЕК+", — также добавил эксперт.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась.

А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств. Цены на нефть и газ оказывают поддержку российскому рынку

Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а к 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов.

На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 963,9 доллара за тысячу кубометров. В пятницу торги открылись на отметке примерно 836 долларов за 1 тысячу кубов.