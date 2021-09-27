МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Объем общего рынка газа стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оценивается на уровне свыше 20 миллиардов кубометров ежегодно, сообщается на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Фьючерсы на газ в Европе за день выросли на 11%

В понедельник в штаб-квартире комиссии прошло совещание высокого уровня по подготовке международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС, уточняется в сообщении.

"Объем общего рынка газа ЕАЭС можно оценивать свыше 20 миллиардов кубометров ежегодно", — говорится в сообщении.

На совещании обсудили вопросы формирования тарифов на услуги по транспортировке газа на общем рынке Союза, а также транспортировки и поставки газа из третьих стран на территорию стран ЕАЭС на недискриминационной основе. Кроме того, рассмотрена целесообразность формирования совета руководителей уполномоченных органов стран ЕАЭС в сфере энергетики.

"Главы государств поручили обеспечить реализацию принципов ценообразования и формирования тарифной политики на общем рынке, основанных на недискриминационной, добросовестной конкуренции", — отмечается в сообщении.

Добавляется, что концепция и программа формирования общего рынка газа уже утверждены. Следующим этапом станет принятие в 2022 году международного договора по формированию общего рынка газа ЕАЭС. Все это необходимо для создания общей правовой системы общего рынка, который должен заработать с 1 января 2025 года.

В декабре прошлого года лидеры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа — это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка. Представитель ЕЭК Ия Малкина в начале сентября заявила, что международный договор о формировании общего рынка газа лидеры стран ЕАЭС могут подписать уже в 2022 году.