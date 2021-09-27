СОЧИ, 27 сен — ПРАЙМ. Южная транспортная прокуратура сообщила, что начала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в море у посёлка Кабардинка в Геленджике Краснодарского края.

Ряд пользователей соцсетей написал, что участники соревнований Swimcup при заплыве в море в районе Кабардинки испачкались в мазуте. Спортсмены выразили обеспокоенность, что мазут в воде может пагубно повлиять на морскую живность.

"По поручению Южной транспортной прокуратуры Новороссийской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту обнаружения нефтяного пятна в районе села Кабардинка Краснодарского края",- сообщает надзорное ведомство.

Отмечается, что после проверки будет дана экологическая оценка и приняты нужные меры реагирования.