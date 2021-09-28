ЛОНДОН, 28 сен — ПРАЙМ. Власти Великобритании привели в состояние повышенной готовности военных в рамках действий по решению топливного кризиса, сообщает министерство по бизнесу, энергетике и промышленности. Власти Британии назвали главную альтернативу газу

Ранее газета Times писала, что британских военнослужащих могут привлечь в качестве водителей бензовозов из-за проблемы с нехваткой водителей в стране, которая уже привела к перебоям в поставках топлива на АЗС. Издание сообщало, что план на случай непредвиденных обстоятельств, который получил название "Операция Эскалин", будет введен в действие, только если ситуация значительно ухудшится.

"Британские военные водители танкеров будут приведены в состояние готовности для доставки топлива туда, где оно наиболее необходимо. Они также будут обеспечивать высокий уровень обеспечения топливом", — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что военные пройдут специальную подготовку.

"Мужчины и женщины наших вооруженных сил готовы помочь уменьшить уровень транспортной нагрузки там, где она больше всего ощущается. Поэтому я санкционировал приведение военных в повышенную готовность", — приводится в заявлении слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

Согласно заявлению, власти также освободили водителей грузовых автомобилей от необходимости повторной сдачи экзаменов для продления прав, так как процедура занимает три дня. Водительские права, действие которых истекает в период с 27 сентября по 31 декабря, продлеваются до 31 января 2022 года.

Британия в последние несколько месяцев столкнулась c перебоями в цепочке поставок продовольствия из-за нехватки водителей грузовиков, а также бензовозов. Это привело к тому, что нефтяные компании были вынуждены закрыть некоторые автозаправочные станции. Жители страны начали в панике закупать бензин, несмотря на заявления властей, что проблем с запасами топлива нет.

В субботу правительство приняло пакет мер для решения проблемы с нехваткой рабочей силы в стране, предполагающих в том числе выдачу 5 тысяч краткосрочных виз водителям грузовиков. Министерство по бизнесу, энергетике и промышленности Британии в воскресенье приняло решение временно исключить нефтяную отрасль из закона о конкуренции, чтобы свести к минимуму перебои с поставками топлива на автозаправочные станции.

Крупнейшие нефтяные компании Британии заявили, что в стране "вдоволь запасов топлива", а спрос на него вернется к нормальному уровню через несколько дней.

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