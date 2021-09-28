ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — ПРАЙМ. Минэнерго РФ видит перспективы в России у "зелёного" и "голубого" водорода, при этом в ближайшие 10 лет упор нужно сделать на стимулирование внутреннего спроса, а не на экспорт, чтобы должным образом проработать технологии, сказал замминистра энергетики Павел Сорокин в ходе форума "Нефть и газ Сахалина". Белоусов сравнил энергопереход с промышленными революциями

"Мы отдельно смотрим на создание спроса (на водород — ред.) внутри страны, потому что экспорт — это хорошо и правильно, это один из основных драйверов, но очень важно понимать, что для апробирования технологий, для доведения их до коммерческого уровня, особенно на первом этапе, то есть на первые 10 лет, нам нужно стимулировать и внутренний спрос", — сказал в своём выступлении Сорокин.

Минэнерго будет заниматься этим вопросом совместно с Минэкономразвития и Минпромторгом. По словам Сорокина, первая межведомственная рабочая группа по водороду пройдёт 1 октября.

"Мы видим очень большой потенциал в России в части "голубого" водорода и в части "зелёного", — добавил замминистра. По его словам, внутренний спрос будет обеспечивать тяжёлый транспорт, например грузовики, автобусы.

Существует условная градация водорода по цвету в зависимости от способа его производства и выделяемого углеродного следа. Наиболее "чистым" водородом считается "зеленый", получаемый за счет электролиза воды с применением энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Есть также "голубой" водород — из природного газа. При его производстве побочный углекислый газ улавливается и хранится в специальных хранилищах. "Бирюзовый" водород получают в результате пиролиза метана. "Серым" считается водород, при получении которого углекислый газ выбрасывается в атмосферу.

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