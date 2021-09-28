МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире ежегодно будет увеличиваться незначительно после 2025 года, а после 2035 года рост и вовсе прекратится, прогнозирует ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook (WOO). Топливный союз дал прогноз по цене бензина на АЗС в сентябре-октябре

Авторы ожидают, что в период с 2020 по 2025 года мировой спрос на нефть будет ежегодно увеличиваться на 2,6 миллиона баррелей в сутки, в период с 2025 по 2030 годы — на 0,6 миллиона баррелей в сутки, а с 2030 по 2035 годы — всего на 0,3 миллиона баррелей нефти в сутки ежегодно.

"Прогнозы показывают, что после этого периода спрос на нефть на глобальном уровне выйдет на плато", — говорится в докладе.

Отмечается, что в странах ОЭСР пик спроса на нефть придется уже на 2025 год, после чего потребление "черного золота" будет снижаться — ОПЕК прогнозирует для этих стран снижение спроса почти на 8% в период с 2020 по 2045 годы, в то время как страны, не входящие в ОЭСР, будут наращивать спрос на нефть в течение всего прогнозируемого периода.

Достижение пикового спроса в России также ожидается к 2025 году, и далее спрос будет оставаться на этом уровне следующие 15 лет, после чего станет снижаться. При этом за период с 2020 по 2045 года почти никакой динамики российского спроса на нефть не прогнозируется — он увеличится всего на 0,3%.

ПРОГНОЗ ПО СПРОСУ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Мировой спрос на энергоресурсы к 2045 году вырастет на 28%, при этом доля нефти снизится на 2 процентных пункта, а газа — увеличится на 1 процентный пункт, прогнозирует ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook (WOO).

В докладе говорится, что мировой спрос на энергоносители в 2020 году составил 275,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а к к 2045 году вырастет до 352 миллионов. Таким образом, за весь прогнозируемый период ожидается рост в 76,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки или на 27,8%.

Согласно прогнозу, первое место в структуре мирового энергобаланса по-прежнему будет принадлежать нефти, пусть и с небольшим снижением — в прошлом году доля нефти составила 30%, а в 2045 году ожидаемая доля составит 28,1%. Физический рост спроса за этот период может составить 16,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

Однако организация прогнозирует изменения для второго места — через 25 лет природный газ уверенно потеснит уголь. В прошлом году на долю угля приходилось 26,5%, на долю газа — 23,3%. К 2045 году, согласно прогнозу, уголь будет занимать 17,4%, его потребление снизится на 11,7 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, или на 9,1 процентного пункта, по сравнению с 2020 годом. В свою очередь, доля газа за прогнозируемый увеличится на 1,1 процентного пункта, а спрос на него — на 21,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Управляемый хаос: Европа сделала еще один шаг к энергокризису

СПРОС НА ВИЭ

Спрос на некоторые виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в период с 2020 по 2045 год вырастет в 5,4 раза, прогнозирует ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook (WOO).

"Согласно прогнозам, спрос на другие ВИЭ вырастет с 6,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки в 2020 году до 36,6 миллиона в 2045 году…. Более того, это также самый быстрорастущий источник энергии — его доля в структуре мирового энергобаланса превысит 10% в 2045 году по сравнению с 2,5% в 2020 году", — говорится в докладе.

Отмечается, что такой бурный рост связан с снижением затрат на ВИЭ и политикой стран по уменьшению выбросов парниковых газов.

Как прогнозирует организация, рост спроса на гидроэнергетику и атомную энергетику в период с 2020 по 2045 годы составит 40%, а на биотопливо — 36%. При этом ожидается, что доля гидроэнергетики в мировом энергобалансе увеличится с 2,7% в 2020 году до 3% в 2045 году, атомной энергии — с 5,2% до 6,2%, а биотоплива — с 9,9% до 10,5%.

К другим видам ВИЭ относится солнечная и ветряная энергия, а также геотермальная энергия и энергия океана (приливов и отливов).