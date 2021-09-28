СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", — написала Радионова.

Она заявила, что совсем недавно у строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк" также обнаружили нефтяную пленку в море. "Это становится похоже на закономерность", — написала Радионова.

Она добавила, что виновные в утечке будут привлечены к ответственности.