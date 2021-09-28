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Росприроднадзор сообщил о разливе нефти в порту Темрюк
Энергетика
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Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка... ПРАЙМ, 28.09.2021
разлив нефтепродуктов, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 28 сен — ПРАЙМ. Нефть разлилась с танкера "Леди Лейла" в порту Темрюк, написала в своём Instagram руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Снова разлив нефтепродуктов в порту. Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке", — написала Радионова.
Она заявила, что совсем недавно у строящихся причалов "Порт Мечел-Темрюк" также обнаружили нефтяную пленку в море. "Это становится похоже на закономерность", — написала Радионова.
Она добавила, что виновные в утечке будут привлечены к ответственности.