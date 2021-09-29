МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Высокие цены на газ в Европе дадут властям Санкт-Петербурга дополнительные возможности для развития города, поскольку бюджет северной столицы уже в текущем году начнет получать налоговые поступления от "Газпрома", сообщила РИА Новости вице-президент, руководитель направления "Пространственное развитие" ЦСР Татьяна Караваева. Фьючерсы на газ в Европе после скачка до рекордов замедлили рост

"В августе 2021 года "Газпром" завершил необходимые процедуры по регистрации в Санкт-Петербурге и по итогам года можно будет более точно оценить объем средств, который город получит на свое развитие. По имеющимся сведениям, в 2021 году бюджет города может получить 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — уже около 40 миллиардов рублей", — рассказала Караваева.

"Уже сейчас власти города планируют направить дополнительные средства на различные направления, в том числе транспортную инфраструктуру. Можно с уверенностью сказать, что дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ", — отметила она.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла почти 515 долларов за тысячу кубометров, к концу августа показатель приблизился к отметке 600 долларов, а во вторник стоимость фьючерсов на газ на торгах превысила 1040 долларов за тысячу кубометров.

Такая ситуация на рынке положительно влияет на прибыль российского газового монополиста: прибыль "Газпрома" только за первое полугодие 2021 года составила 995,52 миллиарда рублей против 45,46 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. "Уже с уверенностью можно говорить о хороших показателях по итогам 2021 года. Что еще более важно, растут и налоговые поступления. Так, налог на прибыль составил за полугодие 2021 года 245,7 миллиарда рублей, тогда как за этот же период 2020 года — 62,26 миллиарда рублей", — сказала Караваева.

Согласно Налоговому кодексу, большая часть средств от налога на прибыль подлежит перечислению в бюджет региона, в котором зарегистрирован налогоплательщик. Фактически полученные дополнительные доходы будут направлены на реализацию новых проектов и решение задач по развитию регионов.

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