ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен — ПРАЙМ. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сравнил перспективы по стоимости водородного топлива с тем, что произошло с мобильными телефонами: поначалу они были очень дорогими, но теперь доступны каждому. Губернатор Сахалина рассказал о перспективах развития добычи нефти и газа

"Понятно, что эта (водородная — ред.) тема проигрывает всем существующим видам энергии. Но мы точно знаем, что когда появился первый сотовый телефон, он был очень большой и баснословно дорогой, а сегодня это вещь, которая имеется у любого человека. Я думаю, что будет то же самое и с водородом. То есть технологии достигнут такого совершенства, что это будет одно из самых дешевых топлив", — сказал Лимаренко на форуме "Нефть и газ Сахалина".

Губернатор считает водород топливом будущего. По его словам, на данном этапе развития технологий, пока нет возможностей для хранения водорода, у Сахалина есть большое конкурентное преимущество — близость к основным рынкам сбыта Японии, Южной Кореи и Китая.

Правительство Сахалинской области и ряд российских компаний реализуют проект водородного кластера на острове. В рамках кластера планируется производить 30 тысяч тонн водородного топлива в год.

"Первые 30 тысяч тонн — это много, это большая работа, но это будет обозначать, что система готова не просто к пилотированию, а к тиражированию, … и тогда можно будет смело говорить о том, что нам не нужно торговать сырым газом по трубам за рубеж, а нам нужно будет из этого газа делать высокомаржинальный продукт и продавать его", — добавил губернатор.

ПЛОЩАДКА ПОД КЛАСТЕР

По словам Лимаренко, правительство Сахалинской области, "Росатом" и Air Liquide ищут площадку для размещения водородного кластера, и уже есть вариант.

"Нужно, чтобы была выбрана площадка, на которой будет развернута вся работа, производство. В этой ситуации мы с компаниями-партнерами Air Liquide, "Росатом" сейчас фактически подбираем такую площадку. Есть уже наметки, больше того, у нас уже есть вариант размещения", — сказал губернатор.

По его словам, завершено пред-ТЭО кластера, и оно имеет положительный результат.

"Сейчас у нас фаза такая, что "Росатом" и Air Liquide оформляют обязывающие документы, которые позволят двинуться дальше и сделать ТЭО. Если ТЭО будет иметь положительный результат, следом начнется проектирование", — добавил губернатор.

Правительство Сахалинской области с "Росатомом" и Air Liquide реализуют проект по строительству на Сахалине завода по крупнотоннажному производству водорода. В рамках проекта планируется производить 30 тысяч тонн водородного топлива в год.

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