МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Будапешт позволил себе "наглую" и "очень странную" реакцию на недовольство Киева заключенным контрактом на поставку газа из России в Венгрию в обход Украины, утверждает в статье для издания "Главред" экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол. Эксперт предупредил о возможной "газовой провокации" Киева

Ранее МИД Украины выразил разочарование контрактом, заявив, что оно наносит ущерб отношениям между двумя странами. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил, что "никто не имеет права вмешиваться" в решения Будапешта в сфере энергетики.

"Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства. Только коммерческие обязательства по поставкам газа предусматривают три стороны, а не две", — написал Чорновол.

По его мнению, "соглашение явно политическое и направлено на то, чтобы нанести прямой ущерб Украине".

"Видно, что Россия является ее инициатором, а Венгрия на это спокойно повелась", — добавил Черновол. Украине обрубили "виртуальный газ" из России

Случившееся он назвал колоссальным провалом украинской дипломатии и, в первую очередь, главы МИД Дмитрия Кулебы. В этих условиях, по мнению автора, министр обязан покинуть свой пост.

"Реагировать постфактум — это слабая сторона. Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться — можно было просто сказать, что Украина "проспала" эту угрозу", — написал экс-депутат.

"Украина со своей стороны теперь может лишь заморозить некоторые дружественные действия в дипломатической сфере в отношении Венгрии — снизится уровень контактов, Украина может не дать Венгрии согласия на открытие новых консульств и тому подобное. А вот Венгрия, пользуясь своим положением члена НАТО и ЕС, будет создавать Украине много новых проблем", — считает Черновол.

"Газпром" и Венгрия в понедельник заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Поставки пойдут через Сербию в объеме 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард ожидается через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.

Читайте также:

На Украине признались, почему Киев "потерял всех друзей"