Эрдоган и Путин обсудили строительство в Турции еще двух АЭС
Эрдоган обсудил с Путиным возможность строительства еще двух АЭС
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что обсуждил на переговорах в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным возможное участие РФ в строительстве еще двух АЭС на территории Турции.
"У нас есть цель — построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС. Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.
https://1prime.ru/energy/20210930/834833493.html
Следите за важными экономическими событиями в Facebook