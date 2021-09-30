МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что обсуждил на переговорах в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным возможное участие РФ в строительстве еще двух АЭС на территории Турции.

"У нас есть цель — построить три АЭС. Я спросил у Путина, можем ли мы построить оставшиеся две атомные станции совместно. Тогда вместе с АЭС "Аккую" у нас будет три АЭС. Он ответил: "Давайте поработаем над этой темой", — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь из Сочи. Его цитирует телеканал NTV.