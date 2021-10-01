МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не может принимать во внимание позицию Украины в споре по газу. Об этом сообщает агентство Рейтер. "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через Украину

Утром в пятницу "Оператор ГТС Украины" сообщил, что "Газпром" с 1 октября приостановил транзит газа в Венгрию через Украину.

Ранее сообщалось, что "Газпром" начинает поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. Компания 27 сентября 2021 года заключила новые контракты с венгерской MVM CEEnergy Ltd на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.

Согласно сообщениям, Орбан заявил на государственном радио, что несет ответственность только перед венгерскими избирателями, которым бы пришлось платить намного больше за газ без нового соглашения.