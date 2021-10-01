"Татнефть" за девять месяцев увеличила добычу нефти
"Татнефть" за девять месяцев увеличила добычу нефти на 1,061 миллиона тонн
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 1,061 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,369 миллиона тонн, сообщает компания.
По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 1,045 миллиона тонн и составила 20,593 миллиона тонн.
https://1prime.ru/energy/20211001/834853497.html
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