МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Добыча нефти ПАО "Татнефть" в январе-сентябре 2021 года увеличилась на 1,061 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 20,369 миллиона тонн, сообщает компания.

По группе "Татнефть" добыча увеличилась на 1,045 миллиона тонн и составила 20,593 миллиона тонн.