МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в понедельник проведет серию заседаний, на которых оценит ситуацию на рынке нефти и целесообразность корректировки своей действующей стратегии по наращиванию добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно. Ралли в нефти остановилось. Все внимание на ОПЕК+

Первыми в формате видеоконференции соберутся члены министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Начало их заседания намечено на 15.00 мск. Комитет на основании анализа рынка и уровня выполнения соглашения об ограничении добычи нефти готовит рекомендации для всего альянса о дальнейших предпочтительных действиях.

Следом за ними соберутся все главы делегаций стран соглашения ОПЕК+, возглавляемых Россией и Саудовской Аравией.

На прошлой неделе состоялось заседание технического комитета экспертов ОПЕК+. Он повысил прогноз по дефициту предложения на нефтяном рынке в 2021 году до 1,1 миллиона баррелей в сутки с ранее ожидаемых 0,9 миллиона баррелей в день. Кроме того, ОПЕК+ ожидает, что в 2022 году профицит предложения составит 1,4 миллиона баррелей в день, тогда как ранее прогнозировался показатель на уровне в 1,6 миллиона баррелей в сутки.

УСИЛИВАЮЩИЙСЯ ДЕФИЦИТ

В четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники в альянсе сообщило, что ОПЕК+ на заседании в понедельник рассмотрит различные варианты увеличения добычи нефти на фоне того, что цены на сырье достигают максимальных за три года отметок. По информации собеседников, это может быть как сохранение текущей стратегии — рост добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре, так и увеличение сверх этого объема. Reuters: ОПЕК+ изучит варианты увеличения добычи нефти

Один из источников агентства предположил, что в одном из возможных сценариев ОПЕК+ увеличит добычу в один месяц на 800 тысяч баррелей в сутки, а в следующий не будет ее наращивать.

Между тем цена нефти марки Brent на прошлой неделе превысила 80 долларов за баррель, максимум с 2018 года. Ее удорожанию сейчас способствует несколько факторов: это и сложившийся дефицит на рынке, усилившийся после урагана "Ида" в США, и ралли на рынке газа, тянущее нефть за собой. При этом министр нефти Ирака Ихсан Абд аль-Джаббар 22 сентября говорил, что ОПЕК+ намерен сохранить цену за баррель нефти на уровне около 70 долларов.

Некоторые эксперты допускают, что котировки пойдут дальше — до более 90 долларов, если ОПЕК+ не нарастит добычу сверх плана в ноябре-декабре. С таким мнением выступила консалтинговая компания FGE на прошлой неделе. По ее прогнозу, ситуация с предложением на мировом рынке будет "чрезвычайно напряженной" в наступающем квартале из-за сокращения добычи в США после урагана "Ида" в сочетании с повышенным спросом на нефть после резкого роста цен на СПГ в Азии.

Так, 30 сентября индекс S&P Global Platts JKM, индикатор цен на газ в Азии, для ноябрьских спотовых поставок СПГ в регион достиг рекорда, составив 34,47 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц, БТЕ) или около 1231 доллара за тысячу кубометров.

Эксперты Rystad Energy считают, что ралли на рынке СПГ подталкивает Азию переводить электрогенерацию с газа на нефть. В связи с этим спрос на "черное золото" в регионе может увеличиться на 400 тысяч баррелей в сутки в ближайшие полгода. Это значительно не только для Азии, но и в целом для мирового рынка, полагают в аналитической компании, также допуская дальнейшее удорожание нефти.

В то же время 21 сентября министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что альянсу сейчас не нужно корректировать действующие параметры своей сделки. Зампред правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев также высказывал мнение, что текущие параметры сделки ОПЕК+ отвечают сложившейся ситуации на рынке, а наращивать добычу сильнее для удовлетворения нефтью спроса на дорожающий газ повода нет. ОПЕК сообщила о снижении мировых запасов газа

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.