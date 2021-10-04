МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco намерена увеличить мощности нефтедобычи до 13 миллионов баррелей в сутки к 2027 году, заявил глава компании Амин Насер. Крупнейшие нефтетрейдеры мира дали прогноз по ценам на газ в Европе

"Насер сообщил, что Aramco будет стремиться к тому, чтобы завершить наращивание мощностей добычи нефти до 13 миллионов баррелей в сутки с 12 миллионов к 2027 году", — сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу компании.

Saudi Aramco в марте текущего года заявила, что прорабатывает увеличение потенциала добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, до 13 миллионов. В апреле Saudi Aramco достигла исторического рекорда по суточной добыче нефти — 12,1 миллиона баррелей в сутки.

Насер также отметил, что Aramco намерена увеличить продажи нефтепродуктов до 9 миллионов баррелей в сутки с приблизительно 5,5 миллиона, на что потребуется около пяти лет, пишет агентство.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.