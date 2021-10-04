МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Заполнение природным газом первой нитки "Северного потока 2" и ее дальнейшее тестирование может занять до двух месяцев, оценили опрошенные РИА Новости эксперты. В Дании оценили готовность "Северного потока-2" к эксплуатации

Ранее в понедельник Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", сообщил о начале заполнения газом первой нитки газопровода, чтобы достичь нужного давления для дальнейшего тестирования.

"Эти процедуры традиционно занимают до двух месяцев", — прокомментировала директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

С этой оценкой согласен замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Он при этом отмечает, что прохождение данных процедур не означает, что "Газпром" уже сможет начать непосредственные поставки газа в Европу. "Юридически это пока невозможно", — говорит Белогорьев.

Как считает Белова, фактическое начало поставок газа будет зависеть не только от сроков окончания тестирования после заполнения системы, но и сертификации трубы. Также стоит учитывать и процедуру сертификации оператора Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора (для соответствия нормам европейского законодательства и возможности использовать трубу на 100%-ю мощность).

"В худшем сценарии коммерческие поставки газа начнутся в начале 2022 года", — считает она. Однако эксперт добавила, что при возникновении острого дефицита газа на рынке Европы в случае аномальных холодов есть основания полагать, что европейские регуляторы одобрят временный импорт газа по "Северному потоку 2" и без наличия сертификата оператора в качестве независимого.

Газопровод "Северный поток 2", проходящий от побережья России через Балтийское море до Германии, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.