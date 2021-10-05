МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть вряд ли будут корректироваться в этом году вниз, для этого нужно завершение восстановления экономики после пандемии коронавируса и увеличение предложения на рынке, прокомментировал РИА Новости эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. Фьючерсы на газ в Европе пробили очередную отметку

Цена нефти Brent во вторник превысила 82 доллара за баррель впервые с октября 2018 года.

"Серьезной корректировки нефтяных цен вряд ли стоит ожидать раньше 2022 года…. Сейчас драйвером роста является восстановление глобального нефтяного спроса", — рассказал Родионов.

Так, согласно прогнозу Минэнерго США, в четвертом квартале 2021 года мировой спрос на нефть достигнет 99,8 миллиона баррелей в сутки, то есть приблизится к докризисному показателю за четвертый квартал 2019 года — тогда он составил 101,7 миллиона баррелей в сутки, привел он данные. Спрос в самый тяжелый для нефтерынка второй квартал прошлого года составил 84,9 миллиона баррелей в сутки.

По мнению эксперта, для коррекции нефтяных цен должно сойтись несколько условий. Во-первых, необходимо наращивание добычи странами ОПЕК близко к докризисному уровню. В четвертом квартале 2019 года она составила 101,6 миллиона баррелей в сутки, в то время как в третьем квартале текущего года — 97,3 миллиона баррелей в сутки. Во-вторых, центробанки развитых стран должны отказаться от политики низких и отрицательных процентных ставок, которая стимулирует интерес инвесторов к сырьевым бумагам.

Наконец, необходимо, чтобы замедлился стремительный рост спроса на все виды сырья энергетического рынка — от нефти и газа до полимеров и угля. Этот рост начался на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19 и продолжился из-за дефицита газа в Европе, совпавшего с приближением сезона холодов.

"С высокой вероятностью, ценовое ралли завершится весной 2022 года, когда пойдет к концу сезон холодов, а низкая статистическая база кризисного 2020 года будет полностью исчерпана", — добавил он.

Кроме того, к этому времени кумулятивный прирост предложения со стороны альянса ОПЕК+ превысит 3 миллиона баррелей в сутки, считая с августа, когда участники сделки начали ежемесячно наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Этот прирост нивелирует эффект временного дефицита, которые ощущается на рынке в последние месяцы, заключил эксперт.