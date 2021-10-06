БЕРЛИН, 6 окт — ПРАЙМ. Федеральное сетевое ведомство Германии пригрозило Nord Stream 2 AG "немедленным" началом разбирательства в отношении компании, если она не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Евросоюза. Перегрелись. Россия покажет Европе, где брать дешевый газ

"По информации Федерального сетевого ведомства, в настоящее время выполнены все технические условия для введения в строй "Северного потока 2", а соответствующие по земельному законодательству (региона Мекленбург-Передняя Померания, где трубопровод выходит на землю) сертификаты выданы. Потому не исключено, что в ближайшее время произойдет ввод в эксплуатацию первой нитки. По этой причине Федеральное сетевое ведомство затребовало документом от 4 октября 2021 года от Nord Stream 2 AG передать полные сведения и при необходимости привести доказательства, что в рамках эксплуатации нитки трубопровода будут выполнены и соблюдены все предписания", — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Собеседник агентства уточнил, что это касается вопросов "недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии".

"Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство, в том числе о недобросовестных практиках, против Nord Stream 2 AG, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты", — добавил он.

Nord Stream 2 AG — оператор газопровода "Северный поток 2", единственным акционером которого является "Газпром". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставили финансирование. Nord Stream 2 AG в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявление о регистрации в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток 2".

"Газпром" в сентябре объявил об полном окончании строительства "Северного потока 2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что компания может поставить первый газ на европейский рынок по "Северному потоку 2" уже в этом отопительном сезоне и до конца года экспортировать по нему около 5,6 миллиарда кубометров газа.

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