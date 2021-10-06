БРЮССЕЛЬ, 6 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз на фоне газового кризиса изучает все возможности на международном энергетическом рынке, чтобы найти лучшие варианты, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. Европа не ищет виновных в росте цен на газ

Пока ЕС не может сказать, будет ли пересматривать или обсуждать соглашения с международными партнерами, добавила она "Могу только сказать, что с точки зрения международного рынка, мы изучаем все возможности поставок, чтобы найти лучшие варианты", — сказала Спинант.

Представитель ЕК подчеркнула, что ЕС не заинтересован в поиске виновных в сложившейся ситуации на газовом рынке, ищет возможность выправить ситуацию.

Стоимость фьючерсов на европейском рынке в ходе торгов поднималась до рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 11.41 мск цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF опустилась до 1765,8 доллара за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчётной цены вторника.