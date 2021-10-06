МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия выполняет все контракты на поставку энергоносителей, сообщает Блумберг. Евросоюз изучает все возможности поставок на рынке энергии

Транспортировка газа по "Северному потоку — 2" еще не получила одобрение, передает слова Меркель агентство Рейтер.

В понедельник 4 октября оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG начал заполнение газом первой нитки газопровода с целью достижения нужного давления для дальнейшего тестирования. При этом пусконаладочные работы на второй нитке газопровода подолжаются.