МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Цены на газ на мировом рынке снизились после заявления президента России Владимира Путина о готовности РФ стабилизировать растущие цены на энергоносители, пишет британская газета Financial Times. Эксперт назвал ещё один фактор роста цены на газ

Ранее Путин заявил, что Россия готова к работе по стабилизации мирового энергорынка, она должна строиться на коммерческой основе с учетом интересов всех участников.

По данным торгов на ICE Futures, цены фьючерсов на газ в Европе после достижения в среду исторического максимума — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров — на торгах за день растеряли больше 600 долларов, а к расчетной цене вторника снизились почти на 10%.

"Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию", — пишет газета.

Цены на газ в Европе резко вырастали в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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