ВАШИНГТОН, 8 окт — ПРАЙМ. Защита по делу топ-менеджера "Новатэка" Марка Джитвэя в США требует закрыть дело в связи с истечением срока давности по обвинениям, свидетельствуют документы суда. Джитвэй заявил, что уладил предъявленные ему налоговые претензии

"Все обвинения, поданные прокурорами в этом деле, несвоевременны на момент обвинительного заключения, и их, соответственно, следует отклонить", — говорится в ходатайстве адвокатов.

По их заявлению, обвинения в подаче ложных налоговых деклараций в 2006, 2007 и 2008 годах неприемлемы, поскольку по всем трем истек срок давности, а возможные исключения из этого правила к делу неприменимы.

Минюст США ранее сообщил об аресте заместителя председателя правления, финансового директора "Новатэка" по налоговым обвинениям, связанным с сокрытием 93 миллионов долларов на офшорных счетах.

Сам Джитвэй заявил, что уладил все предъявленные ему в США налоговые претензии, хотя считает их необоснованными и вины своей не признает.

Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет — по каждому эпизоду уклонения от налогов, пять лет — по каждому эпизоду непредоставления данных в финансовый отдел международного банка, пять лет — по каждому эпизоду ложного заявления, три года — по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов, один год — по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.

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