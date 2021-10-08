МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером несколько замедлили темпы роста, после выхода данных о росте числа действующих буровых установок в США свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.13 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,76%, до 82,57 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 1,32%, до 79,33 доллара за баррель. Днем цена WTI превысила 80 долларов, что произошло впервые с ноября 2014 года, и тогда нефть этой марки дорожала на 2%.

Ранее вечером вышли данные нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 8 октября, увеличилось на пять – до 433 агрегатов.

В целом же рост американских фондовых рынков, ослабление доллара и ограниченные поставки оказывают поддержку удорожанию нефти, цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитиков Ritterbusch & Associates. При этом в последние дни дополнительным повышательным фактором для нефти стало бурное удорожание газа.

"Хотя ограничение поставок наличествовало на протяжении большей части года, некоторое ценовое ускорение сейчас наблюдается в результате перехода с газа на нефть", — отмечают эксперты.

С начала месяца котировки нефти поднялись на 5,2% и 5,8% для марок Brent и WTI соответственно, а в сентябре этот рост составил 7,6% и 9,5%.