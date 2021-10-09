МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Польша уже не сможет остановить запуск российского газопровода "Северный поток-2", заявил польский эксперт Даниэль Чижевский. Об этом сообщает издание "Южный федеральный".

В Европе работают над выходом из топливного кризиса, а евродепутаты от Польши требуют проверки "Газпрома" на "манипуляции" с поставами газа в ЕС. Однако голос Варшавы в вопросах "Северного потока-2" не слишком весом из-за конфронтации с Еврокомиссией по ряду других проблем. Эксперт в эфире Polskie Radio признает, что остановка российского проекта практически невозможна.

""Северный поток-2" уже готов, газ уже пошел по первой нитке трубопровода", — сказал он.

Также в интервью Polskie Radio Чижевсий обвинил РФ в европейском газовом кризисе.

По его мнению, "Газпром" лоббирует скорейший запуск газопровода, сокращая поставки газа в ЕС.

Чижевский подчеркнул, что сертификация трубопровода требуется на незначительной его части, проходящей через Германию. Остальная его часть пролегает в российских и международных водах, где законы ЕС бессильны.

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