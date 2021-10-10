МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сильные морозы и дефицит топлива обернутся кошмаром для жителей ЕС, считает журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.

Ларсен допустил, что Европу этой зимой могут накрыть аномально сильные морозы, как это было в 2018 году. Тогда страны ЕС имели дело с антициклоном Хартмут. Его прозвали "Чудищем с Востока".

От холода умерли более 100 человек.

"Сибирские морозы охватят большую часть центральной и западной Европы. <…> Цены на топливо взлетят, власти введут "энергетические пайки", — так описал журналист возможные события этой зимой.

Ларсен считает, что даже температуры немного ниже нормы приведут к росту цен на тепло и электричество в ЕС, потому что газохранилища континента заполнены только на 72%. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.

"Рост цен обусловлен естественными рыночными причинами", — считает другой эксперт по энергетике, Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки.

Среди причин роста цен на топливо называют повышенные затраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления мировой экономики.

Ситуация на энергетическом рынке ЕС остается тяжелой уже нескольких недель.

Читайте также:

В Польше восхитились "тонкой игрой" России на нефтяном рынке