Эксперт Ларсен: ЕС этой зимой могут накрыть аномально сильные морозы, как в 2018 году
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Сильные морозы и дефицит топлива обернутся кошмаром для жителей ЕС, считает журналист датской газеты Jyllands-Posten Поуль Ларсен.
Ларсен допустил, что Европу этой зимой могут накрыть аномально сильные морозы, как это было в 2018 году. Тогда страны ЕС имели дело с антициклоном Хартмут. Его прозвали "Чудищем с Востока".
От холода умерли более 100 человек.
"Сибирские морозы охватят большую часть центральной и западной Европы. <…> Цены на топливо взлетят, власти введут "энергетические пайки", — так описал журналист возможные события этой зимой.
Ларсен считает, что даже температуры немного ниже нормы приведут к росту цен на тепло и электричество в ЕС, потому что газохранилища континента заполнены только на 72%. Это самый низкий уровень за последние 10 лет.
"Рост цен обусловлен естественными рыночными причинами", — считает другой эксперт по энергетике, Вели-Пекка Тюнккюнен из Александровского института в Хельсинки.
Среди причин роста цен на топливо называют повышенные затраты на кондиционирование из-за жаркого лета, неудачный год для ветряных электростанций и увеличение спроса на фоне восстановления мировой экономики.
Ситуация на энергетическом рынке ЕС остается тяжелой уже нескольких недель.
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