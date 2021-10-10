МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Москва ведет тонкую игру на нефтяном рынке и старается извлечь максимальную выгоду из своего положения, пишет Анджей Щенсняк в своей статье в еженедельнике Myśl Polska. Аналитик объяснила, чего ожидать от цен на нефть на следующей неделе

По его мнению, Россия заняла активную позицию в глобальной нефтяной политике, когда под угрозой оказались ее доходы от этого сырья.

Автор статьи утверждает, что РФ не является главным игроком на мировом нефтяном рынке, однако наряду с США и Саудовской Аравией принадлежит к "большой тройке производителей" и старается извлечь всю возможную выгоду из своего положения.

"Россияне подходят к нефтяной политике прагматично", — отмечает журналист.

В своей статье Щесняк вспоминает, как РФ заменила Венесуэлу, когда Дональд Трамп запретил импорт нефти в США из этой латиноамериканской страны, а также упоминает политику Москвы в 2016 году, когда РФ присоединилась к ОПЕК+ для сокращения добычи и повышения мировых цен на нефть.

В разгар пандемии РФ выступала "неотъемлемым элементом мировой мозаики", который был необходим США для поддержки своих нефтяных компаний, заявляет журналист

"Россия сейчас не имеет статуса мировой державы, которую можно было бы сравнить с США, Китаем или Европой, но свою позицию "менее крупного и сильного игрока" она использует мастерски" — резюмирует он.