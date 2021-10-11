МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Зависимость европейских стран от российского топлива ставит их в уязвимое положение и может негативно сказаться на позициях США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Автор издания пишет о том, что стремление Европы отказаться от производства энергии из горючих ископаемых сделало ее беззащитной перед глобальным ростом цен на нефть и газ. Аналитик рассказала, что будет с ценами на нефть и газ в ближайшее время

За последний год их стоимость выросла в пять раз, и данная ситуация, безусловно, выгодна для России: несмотря на запросы от политиков, "Газпром" не спешит наращивать производство.

The Wall Street Journal также отмечает, что американский президент Джо Байден, следуя той же тенденции, ставит под угрозу влияние страны на мировой арене.

"Энергетика является источником стратегической мощи Америки, которую она рискует разменять на климатические мечты. Энергопоставки — это ключевой фактор мирового баланса сил. Россия и Китай знают это, а одержимость администрации [президента США Джо] Байдена нереалистичными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности грозит подрывом экономики и глобальных интересов США", — подвел итог автор издания.