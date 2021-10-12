МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российский бюджет в 2021 году в связи с подорожанием углеводородов может получить на $50 млрд больше доходов от нефти и газа, передает РБК со ссылкой на агентство Fitch. Доходы бюджета от налога на "богатых" и вкладов составят 186,9 миллиарда

Эксперты подсчитали, что нефтегазовые доходы РФ по итогам нынешнего года могут достигнуть 9 триллионов рублей, или порядка 125 миллиардов долларов. По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, это на $50 млрд больше, чем в 2020 году, и примерно на $40 млрд больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы ожиданиям Fitch на начало года.

При этом было отмечено, что если этот прогноз сбудется, нефтегазовые доходы 2021 года превысят показатели доковидного 2019 года, когда российский бюджет получил от поставок углеводородов около 120 миллиардов долларов.

До драматического повышения цен на сырье ожидалось, что средняя цена нефти в нынешнем году составит 45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ — 200 долларов за тыс. куб. м.

Оценка объема доходов РФ от продажи углеводородов за 2021 год ориентируется на среднегодовой уровень цены на нефть марки Brent в 70 долларов за баррель (в 2020 году — 43 доллара за баррель) и среднегодовую экспортную цену голубого топлива на уровне 320 долларов за тыс. куб. м (в 2020-м — 143 доллара за тыс. куб. м).