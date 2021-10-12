МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) увеличил прогноз средних мировых цен на нефть на текущий год на 0,98 доллара, до 65,68 доллара за баррель, на 2022 год — на 1,5 доллара, до 64,5 доллара за баррель, следует из октябрьского доклада фонда World Economic Outlook (WEO). МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России на 2021 год до 4,7%

По оценке МВФ, средняя цена на нефть в 2020 году составила 41,29 доллара за баррель. В июле фонд прогнозировал стоимость нефти в 2021 году на уровне 64,7 доллара за баррель.