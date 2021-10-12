МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Спрос на нефтяное топливо растет в некоторых частях Азии на фоне роста цен на газ, заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне (Patrick Pouyanne) в рамках конференции Evolen в Париже. Назван главный виновник газового кризиса в Европе

"То, что происходит с газом, может беспокоить некоторые страны с развивающейся экономикой в Азии. Некоторые азиатские страны в настоящее время возвращаются к использованию нефтяного топлива, что может оказать влияние на рынок нефти", — приводит агентство Блумберг слова главы TotalEnergies.

Кроме того, как отметил Пуянне, в более долгосрочной перспективе скачок цен на природный газ может ограничить поставки сжиженного природного газа (СПГ) на развивающиеся рынки, такие как Пакистан, Вьетнам, Бангладеш и Индия. Он считает, что это может побудить покупателей перейти к долгосрочным контрактам вместо того, чтобы подвергаться волатильности на спотовом рынке.

Аналитики Rystad Energy ранее отметили, что ралли на рынке СПГ подталкивает Азию переводить электрогенерацию с газа на нефть, спрос на которую может увеличиться на 400 тысяч баррелей в сутки в ближайшие два квартала.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. 6 октября было достигнуто рекордное значение — 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.