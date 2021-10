МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) впервые видит снижение спроса на нефть к середине века при любом сценарии развития мировой экономики, приводит оно данные в своем ежегодном докладе World Energy Outlook. Свалились на голову. Кто "распилит" нефтяные сверхдоходы

"Впервые каждый из рассмотренных в World Energy Outlook сценариев в итоге показывает снижение мирового спроса на нефть, хотя сроки и резкость падения сильно различаются", — указано в докладе.

МЭА рассмотрело в нем три возможных сценария: первый учитывает существующие климатические политики, даже если они находятся еще в разработке (The Stated Policies Scenario, STEPS); второй исходит из того, что все объявленные правительствами обязательства будут выполнены в срок (The Announced Pledges Scenario, APS); третий исходит из достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2050 году (The Net Zero Emissions by 2050 Scenario, NZE).

В сценарии STEPS пик добычи будет достигнут в середине 2030-х годов на уровне 104 миллиона баррелей в стуки, в APS максимальный спрос будет после 2025 года на отметке 97 миллионов баррелей в сутки, а в NZE пик уже пройден, и к 2030 году спрос упадет до 72 миллионов баррелей в сутки.

Если говорить про уголь, то в сценарии STEPS спрос растет незначительно до 2025 года, а затем постепенно снижается. В APS спрос на уголь резко падает после 2030 года, особенно в Китае, и в 2050 году ожидаемый спрос составит половину спроса за 2020 год. Наконец, в NZE к середине века спрос на уголь упадет на 90%.

В докладе МЭА также повторило идею о том, что для достижения углеродной нейтральности к 2050 году инвестиции в новые нефтяные или газовые месторождения не нужны. "Если компании и инвесторы неверно интерпретируют тенденции в спросе на фоне неопределенности будущего, есть риск либо сокращения рынка, либо переизбытка инвестиций, которые приведут к недоиспользованию и неэффективным активам", — говорится в докладе.

РОСТ СПРОСА НА ГАЗ

Мировой спрос на газ, включая низкоуглеродный, будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности. Производители отметили переход стран Азии на нефтяное топливо

"Спрос на природный газ растет во всех сценариях в течение следующих пяти лет, однако есть существенное расхождения в последующем развитии…. Тем не менее, падение спроса на природный газ в 2025 году частично компенсируется ростом спроса на низкоуглеродные газы, включая низкоуглеродный водород, произведенный из природного газа с использованием технологий улавливания и хранения углекислого газа (CCUS). Общий спрос на газы в сценарии NZE в 2030 году будет, примерно, на 5% выше, чем сегодня", — говорится в докладе.

При этом в сценарии STEPS спрос на газ продолжит расти и в 2030 году, ожидаемый спрос на 15% превысит фактический за 2020 год. В APS пик будет достигнут вскоре после 2025 года, а затем спрос начнет медленно снижаться.

ЛЮДИ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Численность населения мира без доступа к электричеству из-за COVID-19 выросла на 30 миллионов человек, чуть более чем на 1%.

"В период с 2015 по 2019 годы численность мирового населения, не имеющего доступа к электричеству для приготовления пищи, сокращалась в среднем на 2% в год, во главе с усилиями в развивающихся странах Азии. Однако в период с 2019 по 2021 год оно увеличилось на 30 миллионов человек (чуть более 1%)", — отмечается в докладе.

Около 50 миллионов человек в развивающихся азиатских и африканских странах были вынуждены вернуться к традиционному использованию твердого биотоплива — оно включает дрова, пеллеты, получаемые из древесных опилок или коры и так далее — для готовки.

Также отмечается, что в этом году число людей, не имеющих доступа к электричеству, увеличится на 2%, причем почти весь прирост придется на страны Африки к югу от Сахары.

