МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Для того, чтобы воспользоваться благоприятной внешней конъюнктурой, российским производителям необходимо нарастить экспорт. Вот только сделать это нелегко из-за необходимости выполнять контракты внутреннего рынка и в связи с ограниченными транспортными мощностями РЖД. Таким мнением поделился с "Прайм" управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" Даниил Каримов.

Он рассказал, что в первой половине 2021 года на экспорт была направлена половина добытого в России угля. При этом основной экспортный продукт — угли энергетических марок, на долю которых приходится вплоть до 90% экспорта всего угля. Свалились на голову. Кто "распилит" нефтяные сверхдоходы

"Половина добываемого в России угля потребляется на внутреннем рынке, и если распределение поставок будет сохраняться примерно на уровне первой половины 2021 года, то выросшие цены на уголь на мировых рынках не смогут в полной мере оказать влияние на объемы доходов российских компаний в текущем году", отметил Каримов.

Он также подчеркнул, что цены на уголь внутри России ниже мировых котировок: в частности, среднемесячные цены на внутреннем рынке энергетических марок углей выросли к августу в 1-1,5 раза относительно января 2021 года, тогда как нетбэк экспортных цен — в 3-4,5 раза.

Каримов обратил внимание "Прайм" и на то, что увеличить добычу угля на существенные объемы в краткосрочной перспективе также будет затруднительно.

"Тем не менее, доходы российских угольных компаний продемонстрируют значительный прирост относительно последних нескольких лет. Учитывая, что себестоимость добычи угля выросла меньше цен его реализации, операционная прибыль и прибыль до налогообложения также зафиксируют заметный рост. Это, в свою очередь, приведет к росту поступлений в бюджет от налогов на прибыль в 2021 года и, с учетом роста НДПИ на добычу коксующегося угля с 2022 года, обеспечит дополнительные поступления при сохранении высоких цен в последующие годы", — подытожил эксперт.