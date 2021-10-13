МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ стабилизируют ситуацию на нефтяном рынке на этапе восстановления мировой экономики, заявил президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что Россия является ответственным участником ОПЕК+ и рассчитывает, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года. Путин назвал срок выхода экономики России на углеродную нейтральность

Президент России в среду принял участие в пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Глава государства отметил, что весной прошлого года в нефтяном сегменте сложилась абсолютно уникальная ситуация, когда цена на нефть впервые за всю историю приняла отрицательные значения. Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли тогда договоренности в формате ОПЕК+.

"Сегодня на этапе восстановления глобальной экономики и спроса на нефть наши страны также стабилизируют рынок и его ценовые котировки, оперативно и своевременно увеличивают добычу и поставки нефти", — заявил Путин.

Россия – ответственный участник ОПЕК+. Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего 2022 года", — добавил он.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 13-15 октября в Москве.