МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на текущий год до 71,38 доллара за баррель с прежних 68,61 доллара, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

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EIA также повысило прогноз средней цены Brent на будущий год до 71,91 доллара с 66,04 доллара за баррель.

Прогноз средней цены на нефть марки WTI на текущий год повышен до 68,48 доллара за баррель с сентябрьской оценки в 65,69 доллара, а на 2022 год — до 68,24 доллара за баррель с 62,37 доллара.

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ

Минэнерго США понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день — до 11,02 миллиона, а на будущий год повысило на 10 тысяч — до 11,73 миллиона баррелей в сутки, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В сентябре минэнерго понизило прогноз добычи нефти по итогам текущего года до 11,08 миллиона баррелей в сутки, а на 2022 год — до 11,72 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,28 миллиона баррелей в сутки.

"Мы прогнозируем, что в 2021 году добыча составит в среднем 11 миллионов баррелей в сутки, а в 2022 году вырастет до 11,7 миллиона баррелей…. Рост произойдет в результате увеличения операторами количества буровых установок, что, как мы ожидаем, компенсирует темпы падения добычи", — говорится в докладе EIA.

Кроме того, по оценке EIA, добыча в США из-за сбоев в результате обрушившегося на страну в конце августа урагана "Ида" упала до 10,6 миллиона баррелей в сутки в сентябре.