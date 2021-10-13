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2021
https://1prime.ru/energy/20211013/834955865.html
На Украине утверждает, что газотранспортная система страны не изношена
Энергетика
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Компания "Оператор ГТС Украины" утверждает, что заявление по поводу “изношенности” газотранспортной системы Украины не соответствует действительности. Ранее президент России... ПРАЙМ, 13.10.2021
энергетика, новости, газ, газ, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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КИЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Компания "Оператор ГТС Украины" утверждает, что заявление по поводу “изношенности” газотранспортной системы Украины не соответствует действительности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние.
“Информация, озвученная президентом РФ, об „изношенности“ газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности”, — заявили агентству УНН в пресс-службе компании.