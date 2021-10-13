КИЕВ, 13 окт — ПРАЙМ. Компания "Оператор ГТС Украины" утверждает, что заявление по поводу “изношенности” газотранспортной системы Украины не соответствует действительности. Путин заявил о планах России занять 20% мирового рынка СПГ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, изношенность ГТС Украины составляет по разным подсчетам 80-85%, чтобы нормально прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние.

“Информация, озвученная президентом РФ, об „изношенности“ газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности”, — заявили агентству УНН в пресс-службе компании.