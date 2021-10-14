МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Энергетический кризис на Украине может иметь катастрофические последствия, рассказал "АиФ" независимый промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. На Украине утверждает, что газотранспортная система страны не изношена

"Холодные жилые дома, промерзлые школы, детские сады и больницы… И это не сцена из фантастического фильма, а вполне реальный прогноз, который может сбыться", — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что уже сейчас в трех областях страны ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отказа поставщиков снабжать бюджетные учреждения природным газом по старым тарифам: по новым его не в состоянии покупать. У России же приобретать газ украинские власти не желают, "предпочитая заставлять своих граждан заниматься охлаждающими процедурами", указывает Хазанов.

Он не исключает, что Украина не накопила достаточный объем угля для снабжения теплоэлектростанций. "И если уже сейчас жители Киева ездят по выходным погреться у печек, отапливаемых дровами, то зимой они, не исключено, вообще не будут с них вылезать. Тут дилемма простая: или сидеть в холодных офисах и квартирах в столице Украины или в тепле на даче", — отметил экономист.

Он также указал на то, что власти страны допустили стратегическую ошибку, запретив импорт электроэнергии из Белоруссии. "Зимой нагрузка на сети будет расти, и если генерирующие мощности не обеспечат их достаточным количеством электричества, то энергетический кризис развернется во всю свою мощь", — сказал Хазанов.

На фоне этого кризиса украинские граждане могут столкнуться с ростом цен на муку и хлеб. Страна, получив рекордно с 2015 года низкий урожай пшеницы, активно наращивает ее экспорт за границу. "Отгружается именно продовольственная пшеница, урожай которой на Украине "мозаичен", проще говоря, не везде получено достаточно ее зерна должного качества. Так загнать собственных жителей в ловушку до сих пор не смогло ни одного государство в мире. Только Украине это удалось", — отметил Хазанов.

Читайте также:

«Путин обещал»: украинцы надеются, что Россия не даст им замерзнуть