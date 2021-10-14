Путин: Россия и партнеры по ОПЕК+ находят сбалансированные, приемлемые для всех решения
МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия и партнеры по ОПЕК+ находят сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения, хотя усилия по стабилизации мирового энергетического рынка предпринимаются "в довольно жестком режиме", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я думаю, что Ближний Восток ‒ это очень перспективный регион мира. И то, что я сейчас вижу и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии – руководство этих стран предпринимает энергичные шаги, для того чтобы диверсифицировать свою экономику. Руководство этих стран думает о будущем, и я уверен, что они будут добиваться результатов, потому что действуют очень целенаправленно", — сказал Путин в интервью CNBC, отвечая на вопрос об отношениях с Саудовской Аравией и о том, вызывает ли озабоченность ситуация в регионе на фоне ухода США. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Говоря об усилиях по стабилизации мирового энергетического рынка, он отметил, что "все это происходит в довольно жестком режиме".
"Мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения. И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по "зеленой" энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни. Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем", — добавил президент.
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