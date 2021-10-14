МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Россия и партнеры по ОПЕК+ находят сбалансированные и приемлемые для всех сторон решения, хотя усилия по стабилизации мирового энергетического рынка предпринимаются "в довольно жестком режиме", заявил президент РФ Владимир Путин. Путин подверг критике валютную политику США

"Я думаю, что Ближний Восток ‒ это очень перспективный регион мира. И то, что я сейчас вижу и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии – руководство этих стран предпринимает энергичные шаги, для того чтобы диверсифицировать свою экономику. Руководство этих стран думает о будущем, и я уверен, что они будут добиваться результатов, потому что действуют очень целенаправленно", — сказал Путин в интервью CNBC, отвечая на вопрос об отношениях с Саудовской Аравией и о том, вызывает ли озабоченность ситуация в регионе на фоне ухода США. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Говоря об усилиях по стабилизации мирового энергетического рынка, он отметил, что "все это происходит в довольно жестком режиме".

"Мы спорим друг с другом, отстаиваем свои позиции, но находим, до сих пор находили сбалансированные, приемлемые для всех сторон решения. И наши партнеры, хотя, казалось бы, они лидеры в углеводородах, в добыче и продаже нефти, все-таки они строят планы и по "зеленой" энергетике, что, на первый взгляд, выглядит очень странно, но это реально происходит в жизни. Мы с ними говорим о возможности вкладывать средства, большие ресурсы в новые технологии и в новые источники энергии. Я думаю, что это очень перспективное направление нашего сотрудничества в будущем", — добавил президент.

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