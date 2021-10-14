МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. В течение ближайших нескольких месяцев цена на нефть в какой-то пиковый момент может достичь и ста долларов за баррель, и выше, однако это состояние длительным не будет, спрогнозировал в эфире радио Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец. Минэнерго спрогнозировало темпы роста цен на бензин в России

По его словам, рост цен на энергоресурсы обусловлен сразу несколькими факторами.

"Мы имеем довольно серьезный дефицит энергоресурсов в мире. Нынешний всплеск цен – это отражение нескольких вещей. Первый – резкий рост потребности, когда реально стала восстанавливаться европейская и мировая экономика после кризиса. Другой фактор – это ограничение развития традиционных ресурсов в связи с "зеленой" энергетикой. И третий – кризис последних лет, когда не было смысла инвестировать в нефтедобычу", – сказал эксперт.

Все эти факторы сохраняют силу, поэтому дальнейший рост цен на нефть вполне вероятен, отметил он.

Однако долго такая высокая цена вряд ли продержится, добавил экономист.

"В длинной перспективе (цена в) 100 долларов и выше – это, наверное, невозможно. И я думаю, что ближе к лету 2022 года мы увидим снижение цен на мировые энергоресурсы против тех пиков, которые мы имеем сейчас, и которые мы будем иметь этой зимой… И не исключено, что к середине следующего года мы снова увидим цены на уровне 30-40 (долларов за баррель)", – заключил Зубец.

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