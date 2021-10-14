МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Власти США не намерены налагать санкции в связи с российским трубопроводом "Северный поток 2" во время президентства нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, пишет Politico. Америка передумала: кто спасет Европу от энергокризиса

Позиция администрации стала известна в контексте усилий сенатора-республиканца Теда Круза, одного из наиболее непримиримых противников газопровода в американской политической среде. Он не раз призывал ввести против "Северного потока 2" санкции.

Чтобы подстегнуть власти к удовлетворению своих требований, Круз прилагает усилия к задержке утверждения в конгрессе десятков новых послов США, а также должностных лиц казначейства.

По данным источников, 10 августа Круз разговаривал с советником по национальной безопасности Джейком Салливаном. Отмечается, что обсуждение прошло "плохо". Салливан спросил сенатора-республиканца, будет ли он готов согласиться с кандидатурами, на что Круз ответил, что администрация Байдена по закону уполномочена налагать санкции.

"Однако администрация Байдена ясно дала понять, сказал источник, что санкции не будут вводиться во время его президентства", — пишет газета.

Ранее, в период президентства Дональда Трампа, конгресс принял поправки к оборонному бюджету, которые обязали администрацию США распространить санкции на всех без исключения участников "Северного потока 2", в том числе оператора проекта, которая выведена из-под действий рестрикций. Это привело к многомесячной задержке строительства. Тем не менее, Россия осенью 2021 года достроила газопровод своими силами.

В Москве неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток-2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

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