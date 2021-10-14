МОСКВА, 14 окт – ПРАЙМ. Из-за нехватки угля для выработки электроэнергии властям Украины придется "на коленях ползти в Москву", чтобы получить необходимые ресурсы, написал в своем Facebook депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин. Он таким образом отреагировал на новости о том, что на двух из трех ТЭС госкомпании "Центрэнерго" угля осталось на несколько дней. Экономист рассказал, что ждет Украину на фоне газового кризиса

По словам Волошина, председатель СБУ Иван Баканов "в пафосных терминах, которым позавидовал бы" бывший президент Петр Порошенко, пытается рассказать о том, на какой "крючок зависимости от России подвесил Украину" Виктор Медведчук тем, что помогал договориться о поставках угля из Донбасса на ТЭС.

"Похоже, в самое ближайшее время ему и соратникам по власти придется на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне?" – отметил депутат.

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