МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 октября, выросли сразу на 6,1 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 427 миллионов баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны. "Роснефть" закрыла сделку по продаже 5% "Восток Ойла"

Таким образом, показатель за предыдущую неделю вырос максимальными темпами марта. Тогда запасы нефти в США за неделю по 5 марта подскочили на 13,8 миллиона баррелей.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя только на 0,7 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 0,8 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 617 миллионов баррелей, также сообщает министерство. А запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю уменьшились до 33,6 миллиона с 35,5 миллиона баррелей неделей ранее.

Запасы бензина в США за ту же неделю сократились на 2 миллиона баррелей (на 0,9%), до 223,1 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,1 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов остались на уровне предыдущей недели в 129,3 миллиона баррелей. Прогнозировалось их снижение на 1 миллион баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 8 октября, поднялась к уровню предыдущей недели на 100 тысяч баррелей — до 11,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 11,1 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,283 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в августе составила 11,06 миллиона баррелей в сутки, в сентябре — 10,56 миллиона.

Минэнерго США также 13 октября понизило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,02 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — повысило до 11,73 миллиона баррелей в день.